Befragung vor Gericht : Depp bezeichnet Heards Vorwürfe als «primitiv und brutal»

Bevor der Prozess zwischen dem 58-Jährigen und Amber Heard dem Ende zusteuert, wird Depp von seinen Anwälten befragt und weist dabei alle Behauptungen seiner Ex-Frau zurück.

Hollywood-Star Johnny Depp hat die Misshandlungsvorwürfe seiner Ex-Frau Amber Heard gegen ihn vor Gericht als «unvorstellbar brutal» zurückgewiesen. «Niemand ist perfekt, keiner von uns, aber ich habe in meinem ganzen Leben keinen sexuellen Missbrauch oder körperliche Misshandlung begangen», sagte der 58-Jährige am Mittwoch vor Gericht in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia.

Es sei hart für ihn gewesen, die «abscheulichen Vorwürfe» und «haarsträubenden, hanebüchenen Geschichten» der 36-Jährigen in dem sechswöchigen Gerichtsverfahren anzuhören, sagte Depp in einer Befragung durch seine Anwälte. Heards Behauptungen seien «furchtbar, lächerlich, beleidigend, albern, schmerzhaft, primitiv, unvorstellbar brutal, grausam und absolut falsch».

Kate Moss entlastet Depp

Die 48-Jährige wurde per Videoverbindung dem Gerichtssaal zugeschaltet. Das Model erläutert, dass sie damals ihr Zimmer verlassen hätten, Depp vor ihr gegangen sei. Daraufhin sei sie auf einer regennassen Treppe ausgerutscht und hinuntergefallen. «Ich schrie, weil ich nicht wusste, was passierte, und Schmerzen hatte», so das Model. Depp sei direkt zu ihr gerannt, habe sie aufs Zimmer zurückgetragen und ärztliche Hilfe geholt. «Er hat mich nie geschubst, getreten oder irgendwelche Treppen hinuntergeworfen», so das Model weiter. Nach der Aussage verzichteten Heards Anwälte darauf, Moss ebenfalls Fragen zu stellen.