3. Liga: Der 1. FC Saarbrücken spielt zum vierten Mal unentschieden

In der Heimkurve des 1. FCS wurde gestern Abend beim Spiel gegen Wehen wieder alles gegeben.

Am Montagabend begegnete der 1. FC Saarbrücken dem hessischen Verein SV Wehen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Blau-Schwarz konnte in der 22. Minute die angespannten Fans mit einem Tor durch Sebastian Jacob aufatmen lassen. Dann aber erzielte Wehen in der 33. Minute den Ausgleich.