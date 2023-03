Luxemburg : Der 18-jährige Bsratawi Nega Sertsu wird vermisst

Bsratawi Nega Sertsu wird seit etwa zwei Wochen vermisst, wie die Police Grand-Ducale in einer Pressemitteilung Dienstagvormittag mitteilt. Der 18-jährige Mann wurde demnach zuletzt am 25. Februar in Dreiborn gesehen. Er ist von schlank, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat kurze schwarze Haare. Zuletzt soll er eine gelb-braune Hose und eine schwarze Jacke getragen haben.