Luxemburg : Der 65-jährige Marcus Reiter wird vermisst

Marcus Reiter wird seit dem 8. März vermisst, wie die Police Grand-Ducale in einer Pressemitteilung am heutigen Donnerstagnachmittag mitteilt. Der 65-jährige Mann wurde demnach zuletzt gegen 16 Uhr in Luxemburg-Kirchberg gesehen. «Er ist von dünner Statur, etwa 1,75 Meter groß, hat kurz rasierte Haare und trägt eine Brille», so die Beschreibung der Polizei. Zuletzt soll er einen blauen oder schwarzen Jogginganzug sowie eine schwarze Weste getragen haben.