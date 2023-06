Anthony Moris: «Der Abgang von Thill und Rodrigues kümmert mich nicht»

Wie haben Sie den Abgang von Gerson Rodrigues und Vincent Thill aus der Nationalmannschaft aufgenommen?

Mich als Einzelperson kümmert das nicht viel. Die Entscheidung liegt bei ihnen, es ist ihre Wahl. Ich habe nur einen Fokus, und das ist das Spiel morgen. Wir werden mit motivierten Spielern versuchen, die Farben des Landes zu verteidigen, wir sollten uns nur auf das Spiel konzentrieren. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Aber Trainer und Verband werden es bestmöglich handhaben. Ich habe volles Vertrauen in die Spieler, die morgen hier sind, um sie zu ersetzen und zu zeigen, dass nichts größer ist als die Gruppe. Individualisten sind in einer Gruppe wichtig, aber das Kollektiv steht über allem. Ich bin zuversichtlich, dass die, die an ihrer Stelle spielen werden, ihr Bestes geben.