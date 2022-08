Zwischen Dreitürer und Countryman: Der Aceman ist Minis Elektro-Crossover

Studie nah an der Serie: Mit dem Aceman will Mini die Lücke zwischen Dreitürer und Countryman schließen.

Es tut sich endlich wieder was bei Mini. Nachdem die BMW-Tochter sich mehrere Jahre mit dürftigen Modellpflegen über Wasser halten musste, steht nun bald der große Generationswechsel ins Haus. Und weil die Briten damit zugleich den Schritt ins Elektrozeitalter wagen, fällt der diesmal besonders üppig aus: Denn während sie in Oxford weiterhin Verbrennungsmotoren bauen, kommt aus China von der Kooperation mit Great Wall eine neue Elektro-Plattform für eine zweite, nahezu komplementäre Modellpalette. Und weil der nächste, für 2023 versprochene Dreitürer wieder etwas kleiner wird und der Countryman dagegen deutlich zulegen soll, entsteht dazwischen eine Lücke – die will Mini mit dem Aceman füllen.