WM 2022 : Frankreich siegt gegen Weltmeister-Fluch

Titelverteidiger Frankreich hat sich in seinem ersten Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in der Anfangsphase schwergetan, am Ende aber einen souveränen Sieg gefeiert. Die Mannschaft um Starstürmer Kylian Mbappe gewann am Dienstagabend gegen Australien 4:1 (2:1). Craig Goodwin schoss den Außenseiter auf Vorlage des ehemaligen Bundesligaprofis Mathew Leckie im Al-Dschanub Stadion in Al-Wakra in der 9. Minute in Führung. Adrien Rabiot (27.) und Olivier Giroud (32.) drehten die Partie der Gruppe D vor 40 875 Zuschauern noch in der ersten Halbzeit. Mbappe (68.) und erneut Giroud (71.) erhöhten per Kopf.