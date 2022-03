Standing Ovations : Der Applaus für Merkel will nicht aufhören

Taktstock, Tränen und tosender Applaus: Nach Angela Merkels Abschiedsrede am CDU-Parteitag in Hamburg gehen die Emotionen hoch.

Nachdem die CDU-Chefin sich am Freitag mit einer rund 35-minütigen Rede vom Parteivorsitz verabschiedet hatte, brandete Applaus auf, der fast zehn Minuten lang nicht versiegte. Die Delegierten erhoben sich von ihren Plätzen, viele hielten Schilder mit der Aufschrift «Danke, Chefin» in die Höhe und wischten sich Tränen aus den Augen.

Was schenkt man einer abtretenden Parteichefin zum Abschied?

Mit diesem Taktstock dirigierte der Star-Dirigent Kent Nagano letztes Jahr Beethovens Neunte Sinfonie, die im Rahmen des G-20-Gipfels in Hamburg gegeben wurde. Zusammen mit angereisten Staats- und Regierungschefs besuchte Merkel das Konzert in der Elbphilharmonie.

Das Geschenk fand nicht nur Anklang. So sagte der Delegierte Tim Peters, Kreisvorsitzender CDU Brüssel, gegenüber der Bild: «Das ist vor dem Hintergrund der schweren Krawalle bei G-20 leider nicht das optimale Geschenk an Angela Merkel gewesen. Außerdem gibt Frau Merkel doch künftig gar nicht mehr den Takt an, weshalb der Taktstock als Symbol überhaupt nicht passt.» Die Zeitung sprach gar von einem «taktlosen Geschenk».