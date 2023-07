Luxemburg : Der Bargeldabhebung droht ein langsamer Tod

LUXEMBURG – Während immer weniger Leute bar zahlen und immer mehr kleine Filialen schließen, steigt die Gesamtzahl an Angestellten in luxemburgischen Privatkundenbanken. Diese Erkenntnis hat die ABBL am Donnerstag in ihrer Jahresbilanz vorgestellt.