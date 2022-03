Spurverbreiterung – Der Baubeginn auf der A3 steht kurz bevor

Obwohl die Straßenbaubehörde hofft, die Auswirkungen auf den Verkehr durch die Aufrechterhaltung des zweispurigen Verkehrs zu begrenzen, wird das kommende Wochenende für viele wahrscheinlich der Beginn einer fünfjährigen Odyssee. Am Samstag, den 12. März, sollen die Bauarbeiten beginnen, bei denen die A3 auf drei Spuren erweitert wird. 67.000 Nutzer hat die Autobahn täglich (Durchschnitt aus dem Jahr 2021), an Werktagen bis zu 73.400 – darunter fast 10.000 Lkw und Nutzfahrzeuge. Im Sommer rollen sogar bis zu 90.000 Fahrzeuge am Tag über die Strecke.

Der Zufall will es, dass der immer wieder verschobene Baubeginn mit der Aufhebung der Corona-Maßnahmen und dem allmählichen Rückgang der Arbeit im Homeoffice zusammenfällt, was die Lage nicht gerade entspannen wird. Die ersten Spatenstiche sind in Richtung Frankreich auf einem 3,5 km langen Abschnitt zwischen dem Gaspericher Kreuz und der Ausfahrt der Aral-Tankstelle in Berchem geplant. Richtung Luxemburg wird die Baustelle, die an der Einfahrt zur Shell-Tankstelle beginnt und bis zur Brücke vor dem Kreuz Gasperich reicht, voraussichtlich einen Monat später am 16. April beginnen.