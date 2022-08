Heißluftballon-Meisterschaft: Der Beforter Christophe erfliegt sich den «7. Deutschen Himmel»

HELDBURG/BEFORT – Nationale und internationale Ballonsportler traten in Thüringen um den Titel bei der ersten offenen Deutschen Meisterschaft an. Christophe Betzen ist auf dem siebten Platz gelandet – und hat schon das nächste Ziel im Auge.

1 / 20 Bei der 25. Thüringer Montgolfiade mit offener Deutscher Meisterschaft im Heißluftballonfahren ist Christophe Betzen aus Befort mit der Nummer 29 gestartet. Christophe Betzen Bei der offenen Deutschen Meisterschaft waren außerdem Ballons aus Polen und der Schweiz dabei. Daniel Vogl/dpa Ein Team unterstützt Christophe Betzen (Mitte) bei den Ballonsport-Wettkämpfen. In Thüringen mit dabei waren Max Vromberge (rechts) und Tun Poos (links). Christophe Betzen

Ballons, Ballons, Ballons – sie zierten ab vergangenem Donnerstag bis zum Wochenende den Himmel beim thüringischen Heldburg. Anlass war die sogenannte 25. Thüringer Montgolfiade, die zugleich die erste offene Deutsche Meisterschaft im Heißluftballonfahren war. Mit dabei auch ein Ballon aus Luxemburg, gesteuert von Pilot Christophe Betzen aus Befort.

Auf dem Plan standen zwei Wettfahrten am Tag, je morgens und abends, mit bis zu fünf Aufgaben und das an drei Tagen. «Es geht um Präzision», erklärt Betzen im Gespräch mit L'essentiel. Unter anderem müssen die Piloten und Pilotinnen aus der Luft Ziele anfahren, und Sandsäcke so nah wie möglich in den Bereich eines Kreuzes werfen. Das bedarf einiges Geschicks, denn bekanntlich müssen Ballonfahrer ohne Lenkrad oder Ähnliches auskommen. «Wir fliegen mit Computer und GPS», so der 32-Jährige, «das zeigt uns die verschiedenen Windrichtungen in unterschiedlichen Luftschichten, so steuern wir.»

Unter 31 Teilnehmern – 28 Männer und drei Frauen – hat Betzen einen soliden siebten Platz belegt. Weiter vorne wäre ihm zwar lieber gewesen, wie er gesteht, dennoch habe er sein Können zeigen können. «Ich bin zufrieden mit der Performance, bei den Kreuzen war ich sehr nah an den Zielen», sagt er. Auf dem Treppchen habe sich mit zwei Deutschen und einem Fahrer aus der Schweiz letztlich «die absolute Weltspitze» des Ballonsports wiedergefunden, wie er erzählt. Glück hätten die Piloten diesmal auch mit dem Wetter gehabt. «Davor, als wir bei Bordeaux waren, war es sehr windig. In Thüringen war das Wetter sehr gut, ich bin froh, dass wir dieses Ziel mitgenommen haben», sagt er.

Wie der Wettkampf aus der Luft aussieht, hat Christophe Betzen gefilmt. (Video: Christophe Betzen)

Das Fliegen liegt Christophe Betzen, ursprünglich aus Fuhren, im Blut. Sein Vater habe die Leidenschaft in die Familie gebracht. «Als gelernter Schmied hatte er früher selbst viel mit Feuer zu tun. Als 1993 dann die Heißluftballon-Weltmeisterschaft in Luxemburg war, hat er die Ballons gesehen und gedacht ‹Das kann ich auch›.» In den zehn Jahren, in denen Christophe Betzen nun selbst fliegt, ist er mit dem Heißluftballon schon viel rumgekommen, unter anderem ist er schon auf Mallorca oder mit seinem Vater in den USA gestartet. «Der Ballon kommt dann per Flugzeug oder per Schiff mit», so der Pilot.

Bei den Wettkämpfen unterstützt ihn immer ein Team um die vier Personen. Es kümmert sich um Auf- und Abbau oder das Füllen der Gastanks. Und schon sehr bald hat es wieder alle Hände voll zu tun: In vier Wochen will Christophe Betzen zusammen mit einem Copiloten unter 105 Teilnehmern bei den «FAI World Hot Air Balloon Championships» in Slowenien in die Luft gehen. Gestecktes Ziel: «Unter die Top 30 kommen!»