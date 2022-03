Luxemburg : Der Bereich für Demos wird nicht mehr eingegrenzt

LUXEMBURG-STADT – Künftige Demonstrationen in der Hauptstadt müssen nicht mehr in einem von den Behörden festgelegten Bereich stattfinden.

Demonstrationen in der Hauptstadt des Großherzogtums müssen nicht mehr in einem von Behörden festgelegten Bereich stattfinden, wie Stadtverwaltung, Polizei und Ministerium für Innere Sicherheit am Dienstag mitteilen. Der festgelegte Bereich (auch Zoning genannt) war am 9. Dezember angeordnet worden, nachdem es bei den ersten großen Demonstrationen gegen die Gesundheitseinschränkungen zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen war.