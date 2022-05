Spieler-Berater der Superstars : «Der Beste, ruhe in Frieden» – die Fußballwelt trauert um Mino Raiola

Mino Raiola ist mit 54 Jahren verstorben. Der Spielerberater galt als eine besonders schillernde Figur. Die Fußballwelt trauert.

Die Meldung vom Tod des berühmten Spielerberaters Mino Raiola erschüttert am Samstag die Fußballwelt. Seine Familie bestätigte den Tod des 54-Jährigen in den sozialen Medien. Dabei bedankte sich die Familie für die große Anteilnahme.

Transfer-Insider Fabrizio Romano schrieb: «Schreckliche Nachricht. Mino Raiola ist nach monatelanger Krankheit verstorben.» Nizza-Spieler Calvin Stengs kommentierte den Post mit einem «Ruhe in Frieden». Auch der Vater von Erling Haaland meldete sich: «Ruhe in Frieden. Der Beste», schrieb Alfie Haaland bei Twitter.

Mino Raiola - bürgerlich Carmine Raiola - galt als ausgezeichnet spitzzüngig. Dies wird wohl dabei geholfen haben, sich in Verhandlungen durchzusetzen. Was es auch zur Folge hatte: Eine Sammlung von Aussagen, mit der sich der Italiener in der Sportwelt verewigt hat. Eines der bekanntesten Zitate des Beraters: «Nicht ich finde die Spieler - die Spieler finden mich.» Dass er sich mit seiner direkten Art nicht nur Freunde machte, ist auch klar. Beispielsweise ManCity-Trainer Pep Guardiola und Raiola hatten das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Über den Katalanen sagte er eins: «Pep Guardiola ist fantastisch als Coach. Als Mensch ist er eine absolute Null. Er ist ein Feigling.»