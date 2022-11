Luxemburg : Der Black Friday verläuft ruhiger als gewohnt

Die langen Warteschlangen an den Kassen täuschen. «Normalerweise sind die viel länger», wie der Abteilungsleiter eines Haushaltswarengeschäfts erklärt. «Dieses Jahr ist es ruhiger als gewöhnlich. Das merken wir, und es spiegelt sich in den Zahlen wider», fügt er hinzu. Dieses Jahr veranstaltet das Unternehmen seine Verkaufsaktionen über mehrere Tage verteilt im November. Das jedoch ist nicht die einzige Erklärung für diese sichtbare Abnahme der Kundschaft. «Es sind sicher auch die aktuellen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Inflation, der Krieg, die sich bemerkbar machen», fährt er fort.

In anderen Geschäften lauten die Äußerungen der Händler oft gleich. «Der Warenkorb ist im Durchschnitt nicht mehr so voll wie vorher, das ist sicher. Die Leute passen mehr auf. Sie kaufen nur, was sie wirklich brauchen und es ist weniger Spielraum für Spontankäufe», sagt die Leiterin eines Schuhgeschäfts. Die Werbeaktion hat hier nicht am Freitag begonnen, sondern bereits Anfang der Woche. «Es gibt zwar Durchgangsverkehr, aber es bleibt eher ruhig. Wir haben heute nicht wesentlich mehr Kundschaft als in den vergangenen Tagen», sagt sie.