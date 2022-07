15 Brände : Das CGDIS war am Wochenende im Dauereinsatz

LUXEMBURG – Luxemburgs Feuerwehr hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. Zu insgesamt 15 Bränden musste sie ausrücken. Für die kommende Woche erwartet sie weitere Feuer.

Das Café Métissage in Bonneweg brannte am Samstag. CGDIS

Brennende Felder in Wintger und Esch/Alzette, ein Lkw, der auf der A1 in Flammen stand, ein Café, das in Bonneweg in Rauch aufging, brennende Mülltonnen in Esch/Alzette, ein Lagerfeuer, das sich in der Nähe eines Hotels in Michelau ausbreitete. Nur ein Auszug aus den insgesamt 15 Einsätzen, für die die luxemburgischen Feuerwehren an diesem Wochenende ausrücken mussten.

Cédric Gantzer, Sprecher des Großherzoglichen Brand- und Rettungskorps (CGDIS), stellt klar: «Natürlich gibt es keinen Zusammenhang zwischen diesen Bränden». Lediglich die Serie brennender Mülltonnen, Müllhaufen und Dixi-Toiletten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Esch/Alzette habe die Polizei auf den Plan gerufen. «In einigen Fällen wurde die technische Polizei an den Ort des Geschehens geschickt, um zu sehen, ob es nicht eine böswillige Absicht war», so der polizeiliche Bereitschaftsdienst am Sonntag, «aber man muss die Ergebnisse abwarten».

Das größte Feuer des Wochenendes hat am Samstag gegen 2 Uhr das Café «Métissage» in Bonneweg zerstört. Besondere Wachsamkeit habe das CGDIS aktuell bezüglich Bränden in der Natur, so Gantzer. Die kämen zwar oft vor, seien glücklicherweise aber nie groß. Angesichts der Temperaturen, die für die kommende Woche vorhergesagt sind, erwarte er erneute Einsätze – die für die Feuerwehrleute wohl extra-unangenehm werden dürften: «Eine Temperatur von fast Grad erschwert die Arbeit der Feuerwehrleute in ihren schweren Anzügen massiv», erklärt Gantzer. Das Personal werde daher definitiv zwischenzeitlich wechseln.