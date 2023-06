Wenn VIPs in Luxemburg zu Gast sind, nehmen sie gerne den Chauffeur-Dienst von Paulo in Anspruch. Unter anderem Shakira…

Ob Shakira, Alicia Keys, Sting, Slipknot, Fußballstars, Orient-Prinzessinnen, CEOs oder russische Oligarchen: Das erste Gesicht, das VIPs in Luxemburg zu sehen bekommen, ist meist das von Paulo Tavares. Denn während ihres Aufenthalts ist der 46-Jährige ihr Chauffeur. 2016 gründete Paulo den «Taxi»-Dienst für die Schönen und Reichen. Inzwischen hat er sechs weitere Fahrer angestellt und eine hübsche, aus zehn Luxusschlitten bestehen Flotte. Und vor allem hat Paulo richtig viele Glamour-Storys auf Lager, die von den Dekadenzen der Gutbetuchten zeugen.

Da wäre etwa der unter Flugangst leidende Geschäftsmann, der sich regelmäßig nach Italien kutschieren lässt. Oder Cristiano Ronaldo, der seine Dienste in Anspruch nimmt, wenn er vom Joys-Bartel-Stadion zu seinem Privatjet nach Lüttich gebracht werden muss. Ein Putin-Vertrauter ließ Paulo halb Luxemburg abgrasen, um Fräulein Tochter wiederzufinden, die aus einem Hotel in der Hauptstadt verschwunden war. Eine wohlhabende 90-jährige US-Amerikanerin auf der Suche nach ihren Wurzeln ließ sich tagelang von Paulo durch das Großherzogtum fahren. Und kürzlich musste einer seiner Mitarbeiter in einer Art «Notfall» ganz schnell nach Straßburg – einziger Fahrgast: ein Verlobungsring.