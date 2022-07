Elektro-Crossover: Der Citroën e-C4 X ist Limousine, SUV und Stromer in einem

Autos mit klassischem Stufenheck gelten bei uns schon lange als Auslaufmodell. Die nach oben schwingende Heckklappe hat sich gegenüber dem separaten Kofferraum durchgesetzt, und auch Fließhecklimousinen sind rar geworden. Trotzdem will Citroën jetzt die Renaissance dieser Bauform einläuten und greift dafür in die Trickkiste: Die Franzosen haben nämlich auch die SUV-Käufer im Visier und spendierten zunächst dem C5 und nun auch dem e-C4 eine üppige Bodenfreiheit.

SUV-Attribute finden sich beim e-C4 X auch in der markanten Frontpartie, der seitlichen Beplankung und den Umrandungen der Radhäuser. Die Dachlinie fällt von ihrem höchsten Punkt in der Mitte der vorderen Seitenfenster sanft nach hinten ab. Das könnte auch sportlich orientierte Coupé-Fans an Bord holen. Die Abwärtsbewegung endet abrupt an der oberen Kante des Kofferraum-Zugangs. Beim Öffnen schwingt die Heckscheibe nicht mit nach oben.