Luxemburg : Der DKV Urban Trail feiert sein großes Comeback

LUXEMBURG-STADT – Nach zwei Jahren der coronabedingten Abstinenz ist der beliebte Volkslauf zurück. Ab dem kommenden Montag können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür anmelden.

Der DKV Urban Trail lockt in diesem Jahr wieder zahlreiche Läufer nach Luxemburg.

Der DKV Urban Trail kehrt zurück nach Luxemburg-Stadt. In den vergangenen beiden Jahren musste der Volkslauf abgesagt werden – die Pandemie hatte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für das große Comeback am 23. und 24. April können sich Athleten und Hobbyläufer ab dem kommenden Montag (14. März) auf der Website urbantrail.lu anmelden.

«Um den Teilnehmern ein besseres Erlebnis zu bieten, haben wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen, das Event an zwei Tagen zu organisieren», heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Der Samstag ist dem Nordic Walking und dem Dog Walking gewidmet. Zur Auswahl stehen drei Streckenlängen: 5 Kilometer, 13 Kilometer oder 18 Kilometer.