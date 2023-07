Neue Erkenntnisse: Der «Dünenkiller» betrachtete gerne Fotos der Angehörigen seiner Opfer

via REUTERS

Polizeifoto der Pizzaschachtel aus dem Müll des Tatverdächtigen. So kamen die Ermittler an Rex Heuermanns DNA.

Das ist geschehen

In einsamen Dünenabschnitten von Long Island wurden zwischen 2010 und 2011 elf Tote entdeckt: neun Frauen, ein Mann und ein zweijähriges Kind. Sieben Frauen wurden später identifiziert. Als Sexarbeiterinnen hatten sie alle ihre Dienste im Internet angeboten. Die mysteriöse Mordserie machte international Schlagzeilen. Bücher, ein Podcast und der Netflix-Film «Lost Girls» folgten.

Neue Indizien gefunden

Mitte Juli wurde Heuermann unweit des Empire State Building in Manhattan verhaftet, als er zu Feierabend sein Büro verließ. Zuvor hatte Heuermann wieder Kontakt zu einer Sexarbeiterin aufgenommen, und die Ermittler wollten einen weiteren Mord verhindern, wie der Spiegel schreibt.

US-Medienberichten zufolge gehen die Ermittler mittlerweile davon aus, dass Heuermann seine Opfer zu sich nach Hause bestellte und dort tötete. Polizisten fanden demnach einen schallisolierten Raum in Heuermanns Keller. Dort gaben Leichenspürhunde an.

200 Google-Suchen und Online-Stalking

Wegwerfhandys – für jeden Mord eins

Er beschrieb einen großen, stämmigen Mann mit dunklem Haar und Brille in einem dunkelgrünen Chevrolet Avalanche. Rex Heuermann ist stämmig, fast zwei Meter groß und Brillenträger. Eine Datenbanksuche führte die Ermittler schon im März 2022 zum Besitzer des Wagens.

Elf Flaschen und Pizza aus dem Abfall

Dank neuer DNA-Technologie wurden an vier Frauenleichen zuvor unzugeordnete Haare getestet. Um an Vergleichsproben zu kommen, wühlten die Ermittler im Januar dieses Jahres heimlich in Heuermanns Abfall. Sie stellten elf Flaschen und einen Pizzarand mit DNA sicher.