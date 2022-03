Jean-Claude Reding : «Der erste große Fehler dieser Regierung»

LUXEMBURG - Die OGB-L kritisierte am Dienstag die mangelnde Dialogbereitschaft zwischen der Regierung und den Gewerkschaften zwecks Aufstellung des Haushalts 2014.

Die Kaufkraft der Luxemburger hat in den vergangenen Jahren nachweislich abgenommen und das Risiko in die Armut und in die Arbeitslosenspirale zu fallen, ist laut Jean-Claude Reding größer denn je.

Besorgniserregende Entwicklung

Die OGB-L plädiert von daher für eine Reform des bestehenden Fiskalsystem und stellt in diesem Zusammenhang die Frage in den Raum, warum die Mehrwertsteuer noch in diesem Jahr erhöht, aber die Steuerreform erst im Jahr 2016 durchgeführt werden soll: «Ich bin im Prinzip nicht gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, allerdings soll diese durch soziale Gegenmaßnahmen wie beispielsweise einer Koppelung der Steuertabellen an die Inflation, eine Erhöhung des Zinskredits oder des Kinderbonus ausgeglichen werden», betont Reding mit Nachdruck. Ebenfalls nicht einverstanden war Reding mit der geplanten Reform der Studienbeihilfen, da er sie als einen «Rückschritt» bewertet. Die Regierung hat am vergangenen Donnerstag und Freitag über den Haushalt beraten und die Vorlage wird am Mittwoch um 10.00Uhr im Parlament eingereicht.