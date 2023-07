Euro im Höhenflug: Der Euro steigt und ist so stark wie lange nicht mehr

PRODUKTION - 22.06.2023, Hessen, Frankfurt/Main: Aktienhändler gehen durch den Handelssaal der Deutschen Börse. Der deutsche Leitindex DAX besteht am 1. Juli seit 35 Jahren. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

FRANKFURT/MAIN – Der Euro baut seine Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar weiter aus. Am Dienstagmorgen markierte die Gemeinschaftswährung erneut einen Höchststand seit fast eineinhalb Jahren. Im Hoch kostete ein Euro im frühen Handel 1,1261 Dollar und damit so viel wie zuletzt im Februar 2022. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1230 Dollar festgesetzt.