Kriminelle Aktivitäten?: Der Fall Dylan Thiry schlägt hohe Wellen – nicht aber in Luxemburg

Zweifelhafte Produktplatzierungen, Betrug und sogar Kinderhandel: Nach der Veröffentlichung belastender Tonaufnahmen befindet sich der luxemburgische Influencer Dylan Thiry in Frankreich derzeit im Zentrum eines Mediensturms –dieser scheint auch auf die Justiz und Politik überzugreifen.

Seit mehreren Monaten führt Dylan einen regelrechten Social-Media-Krieg mit einem Rapper namens «Booba», der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Betrügereien der «Influvoleurs», wie er sie nennt, nachzuspüren. Doch was zunächst wie eine Abrechnung unter Entertainment-Profis schien, wird nun juristisch relevant.

Auch hierzulande genießt Thiry, der auf Instagram zwei Millionen Follower hat, besondere Aufmerksamkeit – neben einer Handvoll weiterer Influencerinnen und Influencer, die vor allem in der Modebranche aktiv sind. Ins Großherzogtum scheint sein Fall jedoch noch nicht übergeschwappt zu sein. «Bisher gab es in diesem Zusammenhang hier in Luxemburg keine Strafanzeige», erklärt die Staatsanwaltschaft und verweist auf die von den französischen Behörden durchgeführte Untersuchung.