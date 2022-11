Fußball: Der fast perfekte Start von Alessio Curci

Sechs Minuten nach Betreten des Platzes erzielte Alessio Curci in seinem ersten Spiel für die Roten Löwen ein Tor.

Nach sechs Minuten auf dem Feld des ersten Länderspiels ein Tor zu erzielen könnte man als einen perfekten Einstand bezeichnen. Alessio Curci genügt das jedoch nicht. Der 20-jährige Stürmer, der für die Mainzer U23 spielt, hätte gerne seine zweite Chance genutzt, um Luxemburg zum Sieg zu führen. «Leider ist es nicht so gelaufen wie geplant», erklärt er grinsend ein paar Minuten nach dem Abpfiff.

Curci hatte beim Ausgleichstreffer eine tadellose Kombination in der Verteidigung gezeigt, aber er erinnerte sich nur an seine verpasste Eins-gegen-Eins-Situation gegen den ungarischen Torhüter im Anschluss daran. «Ich war vielleicht zu aufgeregt», gab er zu. «Ich denke, wenn ich ein Tor schieße, gewinne ich für die Mannschaft. Es war eigentlich ein Traumstart, also habe ich vielleicht etwas zu viel nachgedacht.» Es muss gesagt werden, dass Curci lange auf diesen Moment gewartet hat, da er im Oktober 2019 zum ersten Mal berufen wurde und seitdem zwölfmal auf der Bank Platz nehmen musste, ohne jemals eingesetzt zu werden. «Ich habe weitergearbeitet und es hat sich ausgezahlt», freut er sich.