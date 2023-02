Bundesliga: Der FC Bayern spielt sich den Neuer-Frust weg – Sieg gegen Wolfsburg

Das sei «das Krasseste» gewesen, was er in seiner Karriere erlebt habe, sagte der mit einem Beinbruch noch lange fehlende Neuer beispielweise. «Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen.» Als dann die Bundesliga-Partie aber angepfiffen wurde, spielten der FC Bayern groß auf, siegte mit 4:2. Das Chaos um Neuer? Das schien die Mannschaft nicht zu beschäftigten.