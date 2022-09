Langanhaltender Konflikt : Armenien meldet Beschuss durch Aserbeidschan

In der Nacht auf Dienstag sind zwischen Aserbeidschan und Armenien im Kaukasus offenbar wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Der Konflikt hat eine lange Geschichte.

In der Nacht auf Dienstag wurde mit schwerer Artillerie geschossen.

Aserbaidschanische Truppen haben nach armenischen Angaben am Dienstag einen Vorstoß nach Armenien versucht. «Der Feind versucht, vorzustoßen», erklärte das Verteidigungsministerium in Eriwan. Die aserbaidschanische Armee setze Artillerie und Drohnen gegen militärische und zivile Ziele nahe der Grenze ein. Bereits in der Nacht hatten beide Seiten Kämpfe nahe der Grenze gemeldet.