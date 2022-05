Bidirektionales Laden : Der Genesis GV60 versorgt auch deinen Grill mit Strom

Bidirektionales Laden ist das Thema der Stunde bei Elektroautos. Das heißt, dass E-Autos nicht nur Strom laden, sondern diesen auch an andere Geräte abgeben können. So kann man mit dem neuen Genesis GV60 auch seinen Grill mit Strom versorgen.

Die Hersteller von Elektroautos sind in Aufbruchstimmung. Im Gegensatz zu klassischen Verbrennern wachsen die Verkaufszahlen, Stromer legen im zweistelligen Prozentbereich zu. Alle Marken versuchen deshalb momentan, sich gegenseitig zu übertreffen und mit noch mehr Reichweite und noch besseren Fahrleistungen zu punkten, um sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Ein Ass im Ärmel könnte in Zukunft aber eine ganz neue Eigenschaft sein: bidirektionales Laden. Denn dadurch eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.

Strom für den Elektrogrill

Aktuell sind erst wenige E-Autos in der Lage, bidirektional zu laden. Also nicht nur Strom zu «tanken», sondern diesen zu speichern und an ein x-beliebiges Gerät abzugeben. Zu den ersten Modellen, die das können, gehört der Genesis GV60. Also Laptop anhängen oder ein anderes Auto aufladen? Zu gewöhnlich, denn man kann auch einfach einen Grill-Stopp im Grünen einlegen und eine Wurst oder einen Burger auf dem Grill braten.