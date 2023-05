«Bubo Bubo»: Der «Grand-Duc» hat sich in Differdingen niedergelassen

In Differdingen hat man fast 40 Jahre auf die Rückkehr des «Hibou Grand-Duc» gewartet.

Die Differdinger Déi Gréng haben Grund zu feiern: «Ein Uhu-Paar mit vier Kleinen hat sich in unserer Gemeinde niedergelassen. Da sind fantastische Nachrichten. Lange haben wir auf diesen Moment gewartet und nun ist er gekommen», lassen sie auf Facebook wissen. Fast 40 Jahre hat das Warten gedauert. Auf Französisch trägt das Federvieh den majestätischen Namen «Hibou Grand-Duc».

Eric Kraus von der «Centrale Ornithologique bei natur&ëmwelt», schätzt die heimische Population auf 15 bis 20 Paare, «auch wenn nicht unbedingt alle gezählt werden konnten». Der Bestand sei in den vergangenen zehn Jahren kaum gewachsen. Diese beeindruckenden nachtaktiven Eulen, die wegen ihrer Größe und ihres charakteristischen Aussehens oft als Könige der Nacht bezeichnet werden, «nisten in Mauern oder auch Steinbrüchen und fressen, was sie finden, Krähen, Ratten, Mäuse, Igel», erzählt Eric Kraus.