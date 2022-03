Formel 1 : Der Grand Prix der zerfetzten Reifen

Der GP von Silverstone 2013 geht als eine Reifenschlacht in die Analen ein. Insgesamt platzen bei vier Boliden die Reifen.

Lewis Hamilton gewinnt 2013 in Silverstone nicht. Am Ende triumphiert sein Teamkollege Nico Rosberg beim GP von Großbritannien. Trotz Poleposition und einem guten Start, glitt Hamilton der Sieg beim Heimrennen schnell aus den Händen. Bereits in der achten Runde platzte Hamilton der linke Hinterreifen. Die Folge: Der Mercedes-Pilot fiel von der Leaderposition auf den 17. Platz zurück und musste eine Aufholjagd starten. Am Ende reichte es knapp nicht auf das Podest, er musste sich mit Rang 4 begnügen.