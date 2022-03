Monarchie in Luxemburg : Der Großherzog hat einen neuen Vermögensverwalter

LUXEMBURG – Norbert Becker ist in Luxemburgs Wirtschaft kein Unbekannter. Er steht künftig der Vermögensverwaltung des großherzoglichen Hofes vor.

Norbert Becker ist in Luxemburg eine bekannte Persönlichkeit. Editpress/Ifinzi

Norbert Becker ist zum Präsidenten der Verwaltung des Besitzes von Großherzog Henri ernannt worden. Das teilte der Hofmarschall des großherzoglichen Hofes am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Becker löst Albert Wildgen ab, der «nach zwölf Jahren guter und loyaler Arbeit» in den Ruhestand gegangen ist.

Die Entscheidung ist besonders vor dem Hintergrund des Waringo-Berichts von Bedeutung, der vor mehr als vier Monaten veröffentlicht wurde. In dem weithin kommentierten Bericht wurde insbesondere die mangelnde aber notwendige Unterscheidung zwischen den öffentlichen und privaten Ausgaben der großherzoglichen Familie thematisiert.

Kein Unbekannter

Die privaten Ausgaben des Großherzog werden in Zukunft in den Aufgabenbereich des 66-jährigen Beckers fallen. Der ehemalige Manager war bereits zuvor als Sonderberater für den Reformprozess der Monarchie, der im Juni starten soll, ernannt worden. Becker hat eine eindrucksvolle Karriere hinter sich, so war er Gründer von Luxembourg Arthur Andersen und ATOZ, später Vorstandsmitglied von Ernst & Young International und Anfang der 2000er-Jahre war er beim Start von Skype dabei, wie die Kollegen von Paperjam berichten.

Neben seiner Karriere in der Wirtschaft war Norbert Becker außerdem in der Politik aktiv. So engagierte er sich in den 1970er-Jahren an der Seite des ehemaligen Premierministers Gaston Thorn (DP) im Wahlkampf.