Monarchie: Der Großherzog «sucht nach brennenden Lampen»

Großherzogin Maria Teresa empfing L'essentiel im Schloss in Colmar-Berg

Luxemburg sieht sich, wie ganz Europa Europa, einer Energiekrise gegenüber, bei der jeder zum Energiesparen aufgerufen ist. Das gilt auch für das großherzogliche Paar im Schloss Colmar-Berg. Dort will man mit gutem Beispiel vorangehen: «Wir stehen an der Seite der Bevölkerung und unterliegen denselben Regeln», erklärt Großherzogin Maria Teresa im Interview mit L'essentiel. Beheizt würden nur die Privaträume, die Heizung sei aufs Minimum reduziert.

Was den Fuhrpark des Hofes betrifft, so werde der mit immer mehr Elektro- und Hybridfahrzeugen ausgestattet. «Das sind kleine Dinge, aber wir bemühen uns, unseren Beitrag zu leisten» erklärt Maria Teresa. Sie sei beunruhigt, was die Zukunft des Planeten betrifft, jedoch, aufgrund der Fähigkeit der Wissenschaft, optimistisch und voller Zuversicht die immense Herausforderung der Klimaerwärmung zu bewältigen.