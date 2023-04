Luxemburg: Der Großherzogliche Hof verursacht königliche Kosten

Während die britischen Windsors mit 97 bis 144 Millionen Euro an öffentlichen Geldern die wohlhabendste Königsfamilie ist, hat der luxemburgische Hof jedoch bei den Kosten pro Kopf die Nase vorn. Dies berichtet das Tageblatt, das eine Studie der britischen Tageszeitung The Guardian zitiert.

Jeder der etwa 67,5 Millionen Briten zahlt umgerechnet 2,4 Euro für seine königliche Familie. In Luxemburg ist der Großherzogliche Hof im Haushaltsplan mit 19,3 Millionen Euro bedacht, was bei 645.397 Einwohnern 29 Euro pro Kopf entspricht. Damit steht das Großherzogtum in puncto Kosten weit vor den anderen Monarchien.