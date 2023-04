Britische Royals: Der grüne Mann auf König Charles’ Einladung sorgt für Aufregung

Zur Krönung in der Londoner Westminster Abbey werden immer mehr Details bekannt.

Der Buckingham-Palast hat die Einladung für die Krönung von Charles III. veröffentlicht – und die farbigen, frühlingshaften Verzierungen auf der Karte sind in Grossbritannien wohl niemandem entgangen. Ein kurioses Element sorgt dabei für besonders heftige Debatten: die Figur eines sogenannten Grünen Mannes – auf Deutsch Blattmaske genannt – mit schief lächelndem Gesicht und Blumen auf dem Kopf, die am Fuss der Karte zu erkennen ist.

Wird Charles am kommenden 6. Mai «eigentlich zum Erzdruiden» gekrönt, fragt sich ein Journalist des Guardian im ironischen Ton. Richte man sich nach dem Design der Einladung, drohe die Krönung, «ein neuheidnischer Ritus» zu werden, meint der Brite in seinem Artikel. Das smaragdgrüne Antlitz, das Heraldiker Andrew Jamieson auf der Einladung zeichnete, sei eine «uralte, vorchristliche Gottheit».

Musiker Winston Marshall nennt das Zierelement gar eine «Schande». «Das ist Heidentum», ärgert er sich in einem Tweet. Vor allem störe ihn, dass die Figur auf der Einladung «prominenter als alle christlichen Symbole» sei. Als König und Oberhaupt der «Church of England» sollte Charles das erste Gebot – «Du sollst keine anderen Götter haben vor mir» – nicht vergessen, meint er.

Der Grüne Mann sei eines der ältesten Symbole überhaupt und finde sich in zahlreichen britischen Kirchen, klärt der britische Minister Zac Goldsmith in einem Tweet auf. «Er ist unter anderem ein Symbol für unsere Beziehung zur Natur (oder, christlich ausgedrückt, zu Gottes Schöpfung). Das ist wunderschön», so der Politiker.