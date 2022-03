Affige Filmpremiere : Der Hangover geht in die zweite Runde

Der langersehnte Streifen «The Hangover: Part II» feierte zumindest in den USA schon Premiere. Mit alten und neuen Gesichtern – Mike Tyson und Filmäffchen inklusive.

Nachdem die Junggesellenparty in «The Hangover» völlig ausgeartet ist, soll die Thailand-Trauung skandalfrei verlaufen. Der Streifen läuft in den luxemburger Kinos ab dem 25. Mai an.