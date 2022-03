Sogar Madonna schmachtet : Der heißeste Häftling hat's auf den Laufsteg geschafft

Vor einem Jahr wurde Jeremy Meeks aus dem Gefängnis entlassen. Gestern gab er sein Laufsteg-Debüt als Model. Kylie Jenner und Madonna waren hin und weg.

In glänzender Daunenjacke mit pelzigem Kragen stolzierte Jeremy Meeks (32) gestern Abend an der Fashion Week in New York auf dem Laufsteg von Designer Philipp Plein. Den Blick leicht gesenkt und geradeaus gerichtet, durchaus konzentriert. Bei so viel Fokussiertheit ist es dem schönsten Ex-Knacki in der US-Geschichte womöglich entgangen, dass er prominente Fans in der Frontreihe hatte.