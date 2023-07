Grand Est Mondial Air Ballons: Der Himmel über der Grenze erstrahlt in bunten Farben

«Eine Ballonfahrt ist eine schwebende Angelegenheit – als ob man in einem Fahrstuhl zu sitzen, der einen weit weg vom Boden der Tatsachen transportiert. Die Ruhe ist atemberaubend. Hat man erst einmal eine bestimmte Höhe erreicht, ist es muxmäuschenstill», so Claude Hermes. Dies bestätigten ihm auch alle, die er mit seinem Heißluftballon mitnimmt. Seit die Weltmeisterschaft in Luxemburg stattfand – das heißt seit 30 Jahren – ist das Ballonfahren das liebste Hobby des 56-jährigen Bankkaufmanns. Seit der Jahrtausendwende fährt er mittlerweile selbst, da darf er das an diesem Wochenende beginnende Grand Est Mondial Air Ballons (GEMAB) in Chambley natürlich nicht verpassen.