T-Cross : Der Hipster unter den Volkswagen

Nach erfolgreichem Echo auf den T-Roc füllt Volkswagen mit dem T-Cross die letzte Nische im Markt – und poliert nebenbei sein Image auf.

Bemerkenswert dabei ist, dass es die Designer in Wolfsburg geschafft haben, dem neuen Mini-SUV die stilistischen Merkmale des um vieles größeren Tiguan mit auf den Weg zu geben. Das steht dem T-Cross erstaunlich gut, vor allem die Proportionen wirken gelungen. Die Fronthaube wird durch eine hohe Kontur geprägt, der Kühlergrill wirkt am kleineren Profil überraschend edel, schwarze Kunststoffteile prägen die Radkästen, und das mit bis zu 18 Zoll extragroße Schuhwerk macht den T-Cross für die angepeilte junge Zielgruppe attraktiv. Dazu beleuchten modernste Scheinwerfereinheiten die nächtlichen Straßen mit H7- oder wahlweise mit LED-Licht. Das Heck zieren Rückscheinwerfer in LED-Technik und ein rotes Reflektionsband, eingebettet in eine schwarze Blende. Kurzum: Ein Gesamtkunstwerk, das in zwölf zum Teil recht poppigen Farben – jeweils mit schwarzem Dach als Farbkontrast – auf den Markt kommt.