Hawaii: Der historische Riesenbaum von Maui klammert sich ans Leben

Gouverneur Josh Green besichtigte den riesenhaften Banyan am 10. August.

«Der ikonische Banyan-Baum in der Front Street ist zwar stark beschädigt, steht aber noch», schrieb die demokratische Senatorin Maizi Hirono auf X, der Social-Media-Seite, die früher als Twitter bekannt war. «Nachdem ich mit dem Baumpfleger gesprochen habe, der sich um ihn kümmert, bin ich optimistisch, dass er wieder blühen wird – als Symbol der Hoffnung inmitten von so viel Verwüstung.» Auch Gouverneur Josh Green gab an, der Baum «atme immer noch», nehme Wasser auf und produziere Saft, wenn auch weniger als üblich.