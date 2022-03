Mossul : Der hohe Preis für die Befreiung vom IS

In Mossul haben die irakischen Streitkräfte die Anhänger des «Islamischen Staates» zurückgedrängt. Doch für die Einwohner ist das Leiden noch lange nicht vorbei.

Nur zwei Häuser stehen noch. Der Rest der namenlosen Straße im Westen von Mossul wurde in Schutt und Asche gebombt. Dass sie einst Teil eines lebendigen Viertels war, scheint heute unvorstellbar.

Maan Nauaf läuft über das, was vom Gehweg übrig geblieben ist. Auf dem Grundstück, auf dem er bis vor kurzem noch wohnte, liegt ein großes Durcheinander aus Betonbrocken, Ziegelsteinen und Metallresten.

«Sie kann nicht laufen»

Frontlinie durch das Viertel

Die wenigen noch gebliebenen Einwohner des Viertels Wadi Hadschar hören ständig, wie ganz in der Nähe weitergeschossen wird. Die irakischen Sicherheitskräfte feuern mit Granatwerfern in Richtung der neuen Stellungen der Terroristen. Hubschrauber kreisen in der Luft umher und nehmen die noch besetzten Teile der Stadt ebenfalls unter Beschuss. Zumindest für den Moment erwidern die IS-Kämpfer das Feuer nur sporadisch. Eine trügerische Ruhe, die viele der Bewohner auf die Straße gelockt hat.