Kontroverses Workout: Der Hot Girl Walk macht langweilige Spaziergänge sexy

Es geht nicht darum, Gewicht zu verlieren

Es gibt beim Hot Girl Walk keine körperlichen Ziele, die man am Ende erreichen muss – einzig das Selbstbewusstsein und die Motivation sollen angekurbelt werden. «Viele Leute denken, dass es beim Hot Girl Walk um Gewichtsabnahme geht, aber das stimmt nicht. Die größten Veränderungen sind die, die im Inneren beginnen», erklärt Mia Lind den Walk.

Kritik an Selbstdarstellung wird laut

So viel gefilmte Fröhlichkeit begeistert nicht alle. Toxische Positivität (also erzwungene Positivität) kann für einige das Gegenteil von Wellness sein. Denn vielleicht will man ja einfach mal weinen beim Spazieren und dazu einen traurigen Song hören?