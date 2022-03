«Leicht nussiger Geschmack» : Der Insektenburger schafft es nach Europa

«Leicht nussiger Geschmack»: Ab Ende Monat soll in der Schweiz ein aus Insekten hergestellter Burger erhältlich sein.

In Asien und Südamerika gelten sie längst als Delikatessen, in Europa haben es die Krabbeltiere noch nicht wirklich auf den Esstisch geschafft. Bis jetzt. Der österreichische Sternekoch Eduard Hitzberger hat nun einen Insektenburger entwickelt. Diesen gibt es voraussichtlich Ende Mai in einigen Hitzberger-Take-Aways in der Schweiz zu kaufen.