Vereitelter Anschlag in Australien : Der IS befahl eine Fleischwolf-Bombe

Sprengstoff im Flugzeug und Giftgas in der Menschenmenge: Die australische Polizei vereitelte diese Anschlagspläne. Und doch geht von ihnen eine gefährliche Signalwirkung aus.

Der Drahtzieher für den vereitelten Anschlag auf ein Flugzeug der Etihad Airways sitzt in Syrien: Der Mann ist ein ranghohes Mitglied der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Der IS-Kommandeur habe eine Gruppe australischer Männer angewiesen, eine Bombe zu bauen und an Bord eines Flugzeugs zu schmuggeln, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Verdächtige, Khaled Mahmoud Khayat (49) und Mahmoud Khayat (32), wurden wegen Terrorismusvorwürfen angeklagt.

Die Bombe sei in einen Fleischwolf eingebaut gewesen, sagte Michael Phelan, Vizechef der australischen Bundespolizei. Der selbstgebaute Sprengsatz sollte den Angaben zufolge in eine Maschine der Etihad Airways geschmuggelt werden. Diese sollte am 15. Juli von Sydney nach Abu Dhabi starten.

Bombenteile per Post aus der Türkei

Der IS habe Teile für den Bombenbau sowie Treibstoff per Post von der Türkei aus an die Männer in Australien geschickt, so die Polizei. Anschließend habe es Anweisungen gegeben, wie die Bombe gebaut werden müsse. Es habe sich um «hochgradigen militärischen Sprengstoff» gehandelt, der «erheblichen Schaden» verursacht hätte.