Irak : Der IS setzt Amateur-Drohnen als Bomben ein

Der IS nutzt neu Minibomben, die er mit Drohnen transportiert. Die US-Verbündeten im Irak sind laut Experten schlecht darauf vorbereitet.

Das US-Militär bereitet zusammen mit seinen Verbündeten den Großangriff auf die nordirakische Stadt Mosul vor, um die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) daraus zu vertreiben. Zur Unterstützung der irakischen Truppen haben die USA 600 zusätzliche Soldaten in den Irak geschickt. Den Bodenangriff werden aber in erster Linie das irakische Militär und kurdische Peshmerga-Truppen ausführen. Diesen droht offenbar eine neue Gefahr vom IS, wie die «New York Times» schreibt – Drohnen-Bomben.

Im vergangenen Monat haben die Amerikaner mindestens drei Vorfälle registriert, bei denen kleine Drohnen als Angriffswaffen verwendet wurden. Zuletzt wurden zwei kurdische Kämpfer getötet, als eine Drohne explodierte, die sie untersuchen wollten. Laut der NYT gingen die Kurden davon aus, dass es sich um eine Überwachungsdrohne handelte, die der IS seit längerem im Irak einsetzt. Bei der Explosion sollen laut dem «Time Magazine» auch zwei französische Soldaten schwer und laut «Le Monde» mehrere weitere leicht verletzt worden sein.

«Wir waren nicht darauf vorbereitet»

Während die Kampfdrohnen der USA so groß wie Kleinflugzeuge sein können, setzt der IS auf Amateur-Drohnen, die ganz einfach online, zum Beispiel bei Amazon, gekauft werden können. Diese können entsprechend nur wenig Gewicht transportieren und wurden bisher in erster Linie zur Überwachung oder Auskundschaftung von Zielen genutzt.

Das Blatt zitiert einen US-Militär: «In der Drohne befand sich eine sehr kleine Menge Sprengstoff, aber es war genug, um zwei Männer zu töten.» US-Militäranalysten und Drohnen-Experten haben demnach seit längerem damit gerechnet, dass der IS früher oder später Kampfdrohnen einsetzen würde. Das Pentagon sei aber zu langsam gewesen, um diese Entwicklung vorherzusehen.

«Wir hätten darauf vorbereitet sein sollen und waren es nicht», sagte P.W. Singer, Spezialist für automatisierte Waffen beim Thinktank New America. Dieser letzte Angriff beweise endgültig, dass der IS in der Lage sei, diese Technologie einzusetzen, so die NYT. Amerikanische Experten rechnen nun damit, dass solche Drohnen beim bevorstehenden Angriff auf Mosul gegen die Verbündeten der USA eingesetzt werden könnten.

Zwar hat das US-Militär seine Bemühungen verstärkt, feindliche Drohnen auszuschalten, laut der New Yorker Zeitung seien aber die Verbündeten der USA in Syrien und im Irak nicht mit entsprechenden Mitteln ausgerüstet worden.

Experten rechnen mit wachsender Bedrohung

Die USA haben in den vergangenen Monaten gezielte Angriffe durchgeführt, um die Drohnen des IS auszuschalten, dennoch gehen Militäranalysten davon aus, dass sie im Irak und in Syrien weiterhin eine ernsthafte Bedrohung darstellen, so die «New York Times».

Die Gefahr könne sogar noch deutlich größer werden, wenn man einem Bericht des privaten Instituts Combating Terrorism Center glaubt. Demnach sei es wahrscheinlich, dass Terroristen künftig Drohnen einsetzen werden, die schwerere Lasten transportieren, länger fliegen und größere Entfernungen zurücklegen können. «Zahl und Fähigkeiten der Drohnen werden das Ausmaß und die Schwere der Bedrohung vergrößern», sagt Don Rassler, Strategiedirektor des Instituts.