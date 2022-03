Cash oder Mord : Der Killer, der Ihnen per Mail droht

LUXEMBURG – Spam-Mails kennt jeder. Besonders makaber ist aber jene Betrügermail, die derzeit in Luxemburger Postfächern landet. Sie stammt angeblich von einem Killer.

Das Szenario ist das Folgende: Ein Killer schreibt per Mail, dass er beauftragt wurde, den Empfänger seiner E-Mail zu töten. Doch habe er in der vergangenen Zeit das Opfer und dessen Familie beobachtet und sei auch angesichts der weihnachtlichen Zeit zu dem Entschluss gekommen, ihn vor dem Mord zu bewahren. Gegen Cash wohlgemerkt: 2 500 Dollar soll der Angeschriebene per Western Union überweisen. Zudem wird mehrfach unter Drohung darauf hingewiesen, dass weder Familienmitglieder noch die Polizei informiert werden sollen.

Derzeit geht eine weitere Mail um, in der Internetnutzer dazu aufgefordert werden, einen Paketdienst anzurufen, weil eine Sendung nicht zustellbar war. Wer die Telefonnummer, die ins zentralamerikanische Belize führt, wählt, ist gleich 380 Euro los.

Immer wieder fallen Leute auf Betrügermails herein

«Bürger melden uns fast jeden Tag solche Spam-Mails», erklärt Polizei-Pressesprecher Claude Strotz. Die Killer-Mail sei den Beamten in den vergangenen Tagen häufiger weitergeleitet worden. «Wir wüssten nicht, dass in Luxemburg bereits jemand die Anweisung aus der Mail befolgt hätte. Aber es gibt immer wieder Leute, die auf Spams wie Gewinnmitteilungen hereinfallen.» So glaubten einige noch immer, Bill Gates schenke ihnen Geld, wenn sie die entsprechende Mail weiterleiteten. Zum Hintergrund: Diese Spam-Meldung kursiert schon seit 2006 im Netz.

Es bestünde fast kaum eine Chance, den Kriminellen auf die Spur zu kommen. «Die Täter sitzen vielleicht in einem Internetcafé in einem afrikanischen Dorf, in dem es kaum Strom gibt. Und wenn jemand per Western Union Geld überweist, ist das weg.»

ks/L'essentiel Online

Wie schütze ich mich gegen falsche Mails? Ratschläge zum Thema gibt das Portal zur Sicherheit der Informationstechnologien Cases.