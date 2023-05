US-Zoo verärgert Neuseeländer: «Der Kiwi wird ausgelacht und wie ein Spielzeug zur Schau gestellt»

In Neuseeland herrscht Empörung über die Behandlung ihres Nationalvogels in einem Zoo in den USA: Im Tierpark von Miami dürfen Besucher nämlich einen Kiwi namens Paora gegen Bezahlung von rund 20 Dollar bei hellem Neonlicht streicheln und Selfies mit dem Vogel machen. Dies ist auf Videos zu sehen, die der Zoo stolz ins Internet stellte. Der Kiwi (auch Schnepfenstrauss genannt) ist ein flugunfähiger Vogel, der nur in Neuseeland heimisch ist. Vor allem aber ist er nachtaktiv.