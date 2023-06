Italien: Der Kolosseum-Vandale ist identifiziert

Die italienische Polizei hat den Mann, der seinen Namen und den seiner Freundin in eine Wand des Kolosseums kratzte, identifiziert.

Die italienischen Carabinieri haben den Touristen identifiziert, der eine Wand im berühmten Kolosseum in Rom zerkratzt haben soll. Der junge Mann soll mit einem Schlüssel seinen Namen und den seiner Freundin in das Mauerwerk im Innern des bei Touristen beliebten Amphitheaters im Herzen der italienischen Hauptstadt geritzt haben. Der Mann komme aus England, teilten die Carabinieri am späten Donnerstagnachmittag mit.