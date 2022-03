Im Test : Der Kopfhörer für Trekkies ist da!

Wer meint, dass drahtlose Kopfhörer das modernste auf dem Markt sind, täuscht sich. Batbands übertragen den Sound direkt über den Schädelknochen in den Gehörgang.

Es hört sich an wie ein Gadget aus einem Science-Fiction-Film. Wer ein Batband montiert, sieht dementsprechend wie ein Alien oder ein Mensch aus der fernen Zukunft aus.

Das Batband nutzt die Leitfähigkeit des Schädelknochens, indem es Vibrationen über den Schädel direkt zum inneren Ohr leitet. Die Ohren selbst sind frei. Leider sind die Vibrationen des Geräts, das am Hinterkopf montiert wird, etwas gewöhnungsbedürftig.

Die Technologie ist an sich nicht neu und wird bereits in bestimmten Hörgeräten eingesetzt. Nur ist dort der Verwendungszweck ein anderer: Hören an sich.