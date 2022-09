Musik: Der kostenlose Musikunterricht für Kinder hat gestartet

Ob so aber eine neue Generation von Musikern entstehen kann? Das jedenfalls verspricht sich das Bildungsministerium, weswegen es eine neue Werbekampagne über die Vorteile des Musikunterrichts gestartet hat. «Die endgültigen Anmelde-Zahlen für dieses Jahr haben wir noch nicht. Die Fristen für mehrere Kurse laufen noch. Es gab aber letztes Jahr 18.000 Schüler und die Tendenz ist steigend», betont Gilles Lacour, Leiter der Zentralverwaltung für den Musikunterricht. Zwischen den Musikschulen vor Ort, den regionalen und an den drei Konservatorien gibt es circa 30 Musikschulen. Ob die eine Welle neuer Schüler aufnehmen können?

Das kommt auf die Standorte an. Aber selbst bevor die Angebote kostenfrei wurden, hatten viele der Schulen lange Wartelisten. In Differdingen etwa umfasst die Liste in etwa 100 Personen. An der Uni wurde ein Bachelor-Studiengang in Musikvermittlung und -unterricht ins Leben gerufen, «um den Gemeinden bei der Einstellung zu unterstützen».