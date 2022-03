Kriegskosten - Der Krieg hat die Ukraine schon über 600 Milliarden Dollar gekostet

Das Bild zeigt einen zerstörten T-80 Kampfpanzer. Erkennbar ist er nur noch an den Ketten. Der russische T-80 wurde ab 1975 bis heute in bisher 15 verschiedenen Ausführungen in der Sowjetunion und später in Russland hergestellt. Die Kosten beliefen sich je nach Modell auf 2,5 bis 3,5 Millionen US-Dollar.