GEWINNSPIEL : Der «L'essentiel Urban Belval Trail Run» will Sie!

Gewinnen Sie Ihren Startplatz, indem Sie am Dreh für den Trailer des diesjährigen «L'essentiel Urban Belval Trail Run» teilnehmen!

Per Drohne wird am 24. Juni der Trail zum diesjährigen «L'essentiel Urban Belval Trail Run» aufgenommen. Sie wollen Teil dieses Videos werden und die Chance nutzen, bereits im Voraus einen Startplatz für das Rennen am 14. Oktober zu erhalten? Dann schreiben Sie sich ein und kommen Sie am 24. Juni zum Lycée Belval in Esch-Belval, wo wir zwischen 11 bis 15 Uhr den Trailer aufnehmen.