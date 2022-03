Inselhüpfer : Der letzte Start zum kürzesten Flug der Welt

Der kürzeste Linienflug der Welt verbindet zwei schottische Inseln und dauert zwei Minuten. Der Pilot Stuart Linklater hat ihn mehr als 12'000 Mal absolviert. Nun geht er in Pension.

Stuart Linklater vor seiner achtplätzigen Britten-Norman Islander. (Bild: Loganair)

Die gesamte Strecke misst rund 2,7 Kilometer und ist damit kürzer als die Piste eines Großflughafens. Die normale Flugzeit beträgt rund zwei Minuten, Start und Landung inbegriffen. Stuart Linklater hat sie einmal in 53 Sekunden hinter sich gebracht. Er ist Pilot bei der schottischen Regionalgesellschaft Loganair und in 24 Jahren rund 12'000 Mal von Westray nach Papa Westray geflogen. Am Montag feierte Linklater seinen 60. Geburtstag, womit er das Pensionsalter erreicht und seinen letzten Flug auf der Kurzstrecke absolviert hat.

Die beiden Inseln gehören zur Gruppe der Orkneys im Norden Schottlands. Die größten unter ihnen sind durch einen regulären Flugdienst miteinander verbunden. Der Hüpfer von Westray nach Papa Westray gilt deshalb als kürzester Linienflug der Welt. Und mit einem Preis von rund 24 Euro für ein Rückflug-Ticket ist er möglicherweise auch der teuerste im Verhältnis zur Streckenlänge, meint der «Telegraph». Loganair, die auf Flüge zwischen den unzähligen Inseln Schottlands spezialisiert ist, bedient die Route seit 1967.

Jede Minute genossen

Seit 1988 arbeitet Stuart Linklater für die Airline, er hat in seiner Zeit auf den Orkneys rund 1,3 Millionen Flugmeilen mit seiner achtplätzigen Propellermaschine vom Typ Britten-Norman Islander «gesammelt». Langweilig wurde ihm nie, im Gegenteil: «Ich bin unter den schwierigsten Wetterbedingungen in Schottland geflogen und habe in einen gehörigen Anteil an Turbulenzen erlebt, trotzdem habe ich jede Minute genossen.»

Die Insulaner geben das Lob zurück: Linklaters Pensionierung sei «das Ende einer Ära», sagte Steven Heddle vom Orkney-Inselrat der BBC. Er habe im Liniendienst und auf Ambulanzflügen «fantastische Arbeit» geleistet, die Flüge mit ihm seien stets «sehr angenehm» gewesen. Ganz wird Stuart Linklater, der kürzlich Großvater wurde, nicht in den Ruhestand treten. Er will von Glasgow aus weiterhin in Teilzeit für Loganair fliegen.

Längster Flug wird eingestellt

Der längste Nonstop-Linienflug der Welt ist derzeit die von Singapore Airlines angebotene Strecke von Singapur nach New York (Newark). Sie ist rund 16'000 Kilometer lang, der Flug dauert mehr als 18 Stunden. Allerdings soll er zum Jahresende wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit aus dem Angebot gestrichen werden. Dem Flug von Westray nach Papa Westray dürfte dieses Schicksal nicht so schnell blühen: Der Liniendienst auf den Orkney-Inseln ist durch einen öffentlichrechtlichen Vertrag garantiert.